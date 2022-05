Boleta Única Electrónica: "Los ciudadanos exigen transparencia", dijo Canelada

El radical consideró que este es el mejor momento para discutir esta propuesta, luego de que el Congreso de la Nación sesionara para que el proyecto de Boleta Única sea tratado en comisión. "No existe un votante en Argentina que se niegue a la transparencia. No existen argumentos válidos para no avanzar en ese sentido. Es una exigencia de la sociedad y un deber de sus representantes", expresó.