Mientras exista el acople, la boleta única es impracticable

Imaginemos que en Tucumán existe la boleta única de papel, producto de que los dirigentes políticos se han olvidado que son enemigos y que han pactado una reforma electoral en base al diálogo y el consenso. Imaginemos que un ciudadano llega al cuarto oscuro, contento, porque la dirigencia obró con madurez y porque no se topará con cientos de boletas de candidatos. En cambio verá una única boleta de papel de y una superficie de ¡1,20 metros por 1,20 metros!, de mínima. Todo un afiche de la calle de proporciones gigantescas. ¡Y con 2.685 nombres para leer y elegir, y sólo en la sección Capital! Para nada implicaría, en ese hipotético caso, que se le haya facilitado la posibilidad de elegir al votante ya que tendrá otro tipo de inconveniente para resolver por quién o quiénes sufragar. No es que la boleta única sea un problema o no convenga, por el contrario, es un sistema electoral más transparente y económico. En el país, cinco de los 24 distritos la implementaron. A nivel nacional -para elegir presidente, senadores y vice- sería toda una ventaja. Claro, siempre y cuando los comicios nacionales y provinciales sigan siendo desdoblados. Es que en Tucumán, por causa del acople, la boleta única de papel se tornaría impracticable. Veamos: en la elección de la Capital de 2019 hubo 48 acoples con postulantes a legisladores (19 titulares y 9 suplentes) y 49 para concejales (18 titulares y 9 suplentes). Si le sumamos los 18 candidatos a gobernador y a vice hacen un total de 2.685 postulantes. Son 2.685 fotos de caras y nombres, en 97 listas. A buscarlos con lupa. Imposible. Además, ¿qué lista estará primero y cuál última? En fin, hoy, el acople complica una posible réplica de la boleta única en Tucumán.