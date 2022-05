Pagos virtuales, el preciado botín de los delincuentes

“Me robaron el celular y en apenas 4 minutos el chorro me vació la cuenta de Mercado Pago, se tomó el lujito de sacar un crédito e intentó usarme la tarjeta de crédito pero por suerte Visa lo rechazó”. Con esta publicación en Twitter, Julia o @_julieme compartió una situación conocida por pocos y temida por muchos. Un ladrón le sacó $18.000 de su cuenta, pidió un crédito de $15.000 e intentó transferir $40.000 de su tarjeta de crédito. Un robo express que se convirtió en un calvario casi eterno para la joven quien sigue reclamando que le devuelvan su dinero. La publicación de Julia se convirtió en pocos minutos en una caja de resonancia de casos similares revelados por otros usuarios de Twitter. “Hola! Me pasó lo mismo, el mes que viene tengo audiencia con la empresa porque no me devolvieron la plata”, le dijo Sol. “Cómo carajo lo hacen?”, le contestó Simón, quien apuntó contra otra aplicación asegurando que “te la vacían en minutos”. Otra seguidora señaló que le había pasado lo mismo y que había hecho la denuncia con los datos de la transferencia del préstamo.