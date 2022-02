Ciberdelitos: consejos para no caer en la red de engaños y estafas

Llega el resumen de la tarjeta de crédito y encontramos consumos que no hemos realizado: entradas a recitales en Buenos Aires, pasajes de trenes en Europa y accesorios para celular pagados en dólares, por ejemplo. También puede ocurrir que al chequear nuestra cuenta bancaria encontramos extracciones que no hicimos. Enterarnos de que nos han estafado, que somos demasiado vulnerables en el mundo virtual, es un golpe fuerte.

Les sucede cada vez más a los tucumanos. En los últimos dos años se han multiplicado los delitos informáticos. El famoso cuento del tío y el robo de identidad se instalaron en el ciberespacio a la par de los programas informáticos para robar información financiera y venderla.

Si bien estos delitos ya existían desde hace un tiempo, se exacerbaron cuando la vida mutó a modo virtual. La pandemia dejó un terreno más fértil para las estafas online. José Farhat, secretario de Participación Ciudadana de la Provincia, contó que 2020 y el 2021 fueron los años con más ciberataques: hubo robo de identidades, phishing, secuestros de datos y todo tipo de fraudes informáticos.

“Del 100% de los delitos cibernéticos denunciados en los últimos cinco años más del 69% se cometieron en 2020 y 2021. Esto tiene una lógica: en el contexto de pandemia, la mayoría de las personas nos hemos visto obligadas a migrar a una modalidad remota para estudiar, trabajar y vincularnos con los demás. Y también para organizar nuestra vida financiera. Eso ha hecho que los delincuentes se vuelquen también al mundo virtual”, explicó.

También precisó que en la División Delitos Telemáticos de la Policía provincial se multiplican los casos. Reciben entre cinco y siete denuncias diarias (más de 150 o 200 al mes).

El robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció. Las estafas, en la mayoría de los casos, se basan en la maniobra llamada phishing: es el delito de engañar a los usuarios para que compartan información confidencial como contraseñas y números de tarjetas.

Los tipos de ataque

Hay distintos tipos de phishing, detalla Farhat. El ataque informático puede ser mediante correos electrónicos que imitan el formato, el lenguaje y la imagen de los mensajes emitidos por los bancos u otras instituciones. Estos mensajes engañosos siempre solicitan a los usuarios la confirmación de sus datos personales alegando problemas técnicos, cambios en las políticas de seguridad o fraude.

Otro tipo de phishing es la creación de perfiles falsos en redes sociales suplantando la identidad de empresas o de personas. En todos los casos buscan engañar al usuario para que comparta información confidencial.

El caso del robo de identidad es tal vez uno de los más nocivos para los usuarios porque deriva en la extracción de dinero de cuentas bancarias y la compra de productos online, remarcó el especialista.

Farhat detalla que dentro del phishing aparecieron otras modalidades como el smishing (es cuando alguien intenta obtener información privada a través de un mensaje de texto). Asimismo, se están viendo técnicas de escaneo de tarjetas de crédito para clonación, maniobra conocida como scanning. Otro modus operandi consiste en copiar la banda magnética de la tarjeta de crédito o débito, para más adelante poder duplicar la tarjeta y usar los fondos de forma fraudulenta.

“Una de las modalidades que más creció es la suplantación de identidad. Para ello utilizan el whatsapp de la víctima o se apoderan de perfiles tanto de Facebook o Instagram de los ciudadanos y se hacen pasar por ellos para llevar adelante una estafa vinculada con la compra y venta de dólares o el ofrecimiento de productos importantes”, describe.

En todos los casos, estos delitos tienen tres características comunes, detalla Farhat: juegan con la necesidad económica o con la salud de las personas, juegan con el deseo al ofertar productos a precios accesibles u ofrecen venta de dólares. Al suplantar la identidad de un conocido y hacerse pasar por amigo, muchos caen en la trampa y depositan dinero para comprar dólares, pero los billetes prometidos nunca llegan.

El secretario de Participación Ciudadana cuenta que a través de distintos relevamientos que realizan en las campañas de concientización para prevenir delitos digitales se encontraron varias sorpresas: “podemos pensar que los adultos mayores son los mas vulnerables. Sin embargo, gente joven y muchos profesionales también fueron víctimas. Los ciberdelitos están atravesando todas la franjas etarias”. “Otra cuestión no menor es la desinformación. La gran mayoría de la gente desconoce las modalidades de estos fraudes: un 60% no sabe qué significan las terminologías, un 40% no tiene idea sobre las maniobras y el 50% no conoce los mecanismos de seguridad para prevenir los delitos”, señala.

Desconfiar de todo

El primer consejo que da el experto es desconfiar de todo: de los mensajes de texto o por Whatsapp, de los mails y de las llamadas que ofrecen premios a cambio de pasarles información. “En otras ocasiones hay personas que piensan que les hackearon el Whatsapp. Lo que hicieron en realidad es manipularlas para que entreguen un número de verificación que permite activar en otro dispositivo nuestra cuenta. Nunca hay que darle ese código a nadie”, explicó.

“Hay que entender que en el territorio digital todo es información. Cualquier dato que brindemos puede tener implicancias muy graves. Tenemos que ser muy celosos de nuestros datos”, advirtió.

Más denuncias

Otra repartición donde también están notando un gran incremento de los engaños y estafas es en la Dirección de Comercio Interior y Defensa al Consumidor. El subdirector Hugo Rubio cuenta que las denuncias aumentaron hasta un 500% en tiempos de pandemia, cuando la mayoría de las personas se volcaron al comercio electrónico.

“Las denuncias que más recibimos tienen que ver con compras no reconocidas con tarjetas de crédito y de débito, préstamos no requeridos por el usuarios y compras electrónicas no efectuadas”, describe el abogado. En todos los casos se le pide al usuario que aporte medios de prueba (pedido en el banco por desconocimiento de compra, por ejemplo) y se llama a audiencias de conciliación virtuales entre los afectados y las firmas involucradas. “Por suerte en el 70% de los casos se llegan a acuerdos. Cuando no ocurre esto, la denuncia puede hacerse en sede judicial”, recalcó.

Estos son los consejos que da Rubio para prevenir las estafas:

- Corroborar de manera frecuente (todos los días) los movimientos bancarios relacionados con las tarjetas de crédito o débito.

- Hoy en día casi todas las tarjetas se pueden configurar para que, cuando se produzca un movimiento, se envíe una alerta a la cuenta de mail o del celular y así tener control de todos los gastos.

- No perder de vista nunca la tarjeta cuando uno realiza una compra, tapar con la mano si ponemos el número de seguridad en un comercio y utilizarla para compras solo en páginas confiables.

- Denunciar cuanto antes en el banco emisor de la tarjeta cuando vemos una compra que no hemos realizado. (El banco procederá a dar de baja ese plástico, hacer el trámite para su reposición y analizar el incidente. Si se trató de un error o de un fraude, el dinero suele reintegrarse en el resumen siguiente. Muchas veces puede ser necesaria la denuncia policial)

- Nunca hay que dar datos personales por redes sociales o en llamadas telefónicas. No contestar ningún tipo de correos de financieras o de llamadas en las cuales soliciten información o datos de las tarjetas de crédito.

- Utilizar siempre cuentas seguras, que tengan al comienzo “http://”.

A estar atentos

Señales de que tu identidad ha sido robada

1- Actividad inusual en los movimientos de una cuenta/tarjeta. Si algo no se ve bien, congelar la tarjeta y/o la cuenta. Esto a menudo se puede hacer a través de la aplicación de banca móvil. Luego, comunicarse inmediatamente con el proveedor bancario.

2- Las cuentas online/teléfono dejan de funcionar: si los atacantes obtienen el código de inicio de sesión, lo primero que harán es cambiar la contraseña para bloquear el acceso.

3- Llamado de cobradores de deudas o compras inexistentes en la tarjeta de crédito.