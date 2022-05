Lichtmajer debatió sobre federalismo en la Feria del Libro

Consultado sobre los cambios desde la Constitución alberdiana a la actualidad del país, indicó “hay una serie de cambios en cuanto al planteo retórico y han ocurrido algunos cambios que sería injusto no reconocer en la Constitución del 94. Ha habido cambios en términos políticos, ha habido cambios en términos discursivos. Ha habido idas y vueltas, pero estructuralmente la Argentina sigue adoleciendo de una política verdaderamente federal. Y cuando digo estructuralmente no me refiero solo a lo económico, me refiero también a toda una serie de subordinaciones culturales presentes en la Argentina de hoy”.