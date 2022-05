Denuncian que un “médico mellizo” atendía en Concepción

“En broma me dijo ‘mirá, tenés un mellizo en el sur’. Entonces le hice un zoom a los papeles y vi que el número de matrícula era mío. Ese mismo día me fui al Siprosa a hacer la denuncia y a la comisaría primera”, contó Martínez en una declaración que difundió en su cuenta de Facebook. Relató más adelante que personalmente, y acompañado de su hermana, fue hasta la clínica en la que ejercía la medicina Bustamante y se hizo pasar por un paciente. Ahí pidió turno para el supuesto doctor Sergio Martínez. “La secretaria dijo que ya me atendía, pero de un momento a otro un hombre salió a hablar con ella para decirle que no iba a poder atender. Sospeché que era el falso médico”, contó. “Cuando advertí eso me decidí a entrar y lo encaré. A la secretaria le dije que yo era el verdadero doctor Sergio Martínez y le pedí que le dijera que venga al que estaba usando mi sello y explique lo que estaba pasando. En eso salió el tipo en cuestión y me dijo: ‘venga doctor yo le voy a explicar lo que sucede’”, recordó. “Le precisé quién era yo y el enseguida admitió: ‘y yo soy el que está usando tu matrícula’. De inmediato le respondí que lo iba a hacer meter preso. Entonces me pidió que no haga nada porque era su trabajo”, agregó Martínez. “Me pareció increíble su desfachatez”, expresó el profesional.