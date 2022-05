¿Por qué rompieron Jaldo y Alfaro?

Entre los cercanos al intendente consideran que las polémicas en torno a Alfaro se dan porque es una figura gravitante y que genera recelo porque suele ser enigmático en relación a sus pasos. Están convencidos de que es Jaldo quien cortó el vínculo institucional, para no tener inconvenientes ni con Manzur ni con dirigentes peronistas de la capital. Asumen que Jaldo no tiene margen para maniobras ni siquiera de gestión. En el alfarismo creen que quizás algunos dirigentes y hasta el propio Manzur podría haber aconsejado a Jaldo de que no recibiera a Alfaro. Reconocen que en la municipalidad siempre molestó que Jaldo nunca evidenciara el buen vínculo que mantenían. De todas maneras, advierten que no hubo un acuerdo con fines electorales ni con Jaldo ni con Manzur sino que los acercamientos fueron estrictamente por conveniencia institucional. De hecho, consignan que, una vez que Jaldo quedó a cargo de la gobernación, la idea era mantener una buena comunicación y trabajo en conjunto. Insisten en que la voluntad política es continuar planteando temas comunes de agenda.