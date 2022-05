Infancias trans: "siento que soy varón"

"Un niño o una niña pueden ser masculino, femenino, una combinación de ambos, un punto intermedio o ninguno (es decir, no conforme a una conceptualización binaria de género)", enseña Lacquaniti. Esta percepción de género es una sentimiento íntimo; no se trata de una elección y, por lo tanto, no es una decisión voluntaria. "Simplemente, se siente. Se es", afirma. Así las cosas -prosigue la experta-, algunos pequeños logran expresar su identidad de manera verbal, a través de gestos, de ropas o de juegos. En ocasiones logran ser claros en sus enunciados, pues dicen 'no soy una niña, soy un niño'. Otras veces, no tienen esa claridad y esa posibilidad de expresarse.