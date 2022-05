Infancias trans: ¿es algo nuevo o ha estado siempre y antes se invisibilizaba?

"En el siglo de la revolución de género, cada vez son más los niños y niñas que manifiestan una identidad de género distinta a la asignada por genitalidad desde una edad muy temprana, entre los tres y seis años", dice Analía Lacquaniti, especialista en evaluación psicológica y en perspectiva de género, sexóloga clínica, educadora sexual, ex vice presidenta de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual y miembro de la Sociedad Científica de Sexología del Colegio Médico de Tucumán. ¿Por qué? ¿Esto es algo nuevo? ¿O ha estado siempre y antes se invisibilizaba? "Hasta hace poco, la transexualidad infantil era invisible e impensada. En ningún ámbito se hablaba de ello. Y como no entraba en nuestra representación social binaria del mundo, no era considerada ni visibilizada. Nadie escuchaba lo que estos niños y niñas expresaban. Al contrario: se les hacía callar, se les corregía y se les castigaba. Y por supuesto, sufrían", contesta la experta.