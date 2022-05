Al borde de un ataque de ansiedad

Hay un último ejemplo. El jueves, dos jaldistas de paladar negro, como los intendentes de Banda del Río Salí, Darío Monteros; y de Alderetes, Aldo Salomón, posaron con Manzur en Buenos Aires. El problema no es la foto de unidad, sino las consecuencias que puede tener un posteo como el del jefe municipal bandeño. “Hoy no hay margen para aquellos lobos vestidos de corderos que tanto daño hacen no solo en el peronismo, sino en la política provincial y nacional”, escribió Monteros al pie de la foto justo en medio del pico de ataques de La Cámpora al Presiente. ¿A qué lobos se refería? Por las dudas, el tuit del primer jaldista ya circuló por los despachos del Instituto Patria, en Buenos Aires.