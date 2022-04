Elecciones 2023: “Para nada nos estamos alejando del Gobierno nacional”, afirmó Jaldo

En cuanto a lo declarado a este diario, durante la emisión en vivo del informativo “Buen Día”, Jaldo aseguró que se trató de una respuesta a una pregunta y no un anuncio oficial. “Soy respetuoso de la prensa y, cuando me preguntan, contesto. A veces gusta lo que contesto, y a veces no; pero más que un anuncio oficial ha sido una respuesta a una pregunta que me hizo un medio importante", expresó.