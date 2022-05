Golf: buen juego y solidaridad

La jornada contó con el apoyo de más de 200 personas. No sólo los golfistas aportaron a la causa de la Fuar, sino también los patrocinadores. “Ellos son parte muy importante para que el torneo pueda disputarse cada año”, agradeció José María Núñez Piossek. El concepcionense es un activo colaborador en la causa de la Fuar. El torneo que se juega en Yerba Buena es el evento que recauda más fondos para el organismo presidido por Jorge “Georgie” Allen, al igual que Núñez Piossek, ex Puma. El día recibió un guiño climático, ya que la jornada soleada y la agradable temperatura aportaran al escenario de fiesta ideal. Con ese marco, se pudo observar en competencia a Andrés “Pigu” Romero. También dijo presente Aníbal Terán, otro de los jugadores destacados en el rugby tucumano. También, el mismo Núñez Piossek, estuvo en la competencia. El best approach fue de Santiago Montiel y el long drive, de Juan Ramón Rougues.