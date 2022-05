Golf: a pura solidaridad

• Nelson Ledesma, con una tarjeta de 69 golpes (-3), empezó con buen pulso su participación en el torneo llamado Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation. Se disputa en College Grove, Tennessee (EE.UU.), por el Korn Ferry Tour; la jornada de ayer no se completó debido a las condiciones climáticas. Otro yerbabuenense, Augusto Núñez, con 70 (-2) también ocupa una posición expectante. Completó la faena tucumano Martín Contini con 71 (-1). Por ahora, mandan el mexicano José de Jesús Rodríguez y el local Tom Whitney, con 65. Hoy, los tres intentará superar el corte clasificatorio del torneo que reparte U$S 750.000 en premios.