Una guitarra que respira tango y otros idiomas musicales

- Tal cual, las hay, por ahí todavía no han salido tanto a la luz, pero hay mucha gente que está haciendo cosas y muy buenas. Claro, tampoco hay la difusión que había antes en esta época de los grandes poetas como Cátulo, Cadícamo, Homero Expósito, Discépolo y tantos otros, como el negro Celedonio Flores, en esa época había muchísimos programas de radio y luego cuando empezó la televisión, había muchísimos canales de difusión de los tangos. Hoy no los hay, hoy cuenta bastante más tener espacios tangueros, entonces probablemente por eso sea que no se dan a conocer o no, el público todavía no conoce tanto de los nuevos temas.