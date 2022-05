Omodeo: "Hay determinados jugadores de JxC que no van a cambiar Tucumán"

“Necesitamos una coalición amplia y no seremos los que rompan (este frente). Pero le queremos decir al electorado que hay determinados jugadores de Juntos por el Cambio (JxC) que no van a cambiar Tucumán porque vienen aplicando las mismas recetas del oficialismo”. La diputada nacional y dirigente del partido CREO, Paula Omodeo, acentuó así la interna en la oposición tucumana, en particular, frente al papel del intendente de la capital, Germán Alfaro.