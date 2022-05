Más allá de la inflación

Por su parte y con respecto al nivel de actividad, en febrero, se visualizó una recuperación mensual de casi 1,8% (en su medición desestacionalizada), mientras que el avance interanual se posicionó en 9,1%. Según este indicador, la actividad supera los niveles de febrero de 2020 (previo a la pandemia) en un 6,5%, siendo Restaurantes y Hoteles el rubro que mayor incremento interanual tuvo (32%). Por el lado del intercambio comercial, en marzo, el flujo de exportaciones fue de U$S 7.352 millones y el de importaciones de U$S 7.073 millones, alcanzando un superávit en la balanza comercial de U$S 279 millones. Los rubros de exportación con mayores incrementos anuales fueron Combustibles y energía (+118,1%) y Productos primarios (+37%). En marzo, las compras al exterior tuvieron un alza del 33%, respecto al año anterior. Combustibles y lubricantes fue el rubro de importación que más aumentó desde marzo de 2021 (+195,7%), mientras que Vehículos de pasajeros fue el único que mostró una contracción interanual (-1,2%).