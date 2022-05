Aumenta la demanda de intervenciones para combatir la obesidad

Esa imagen, que no puede borrar de su mente, la impulsó a buscar ayuda. Había escuchado hablar del balón gástrico y lo veía como un corte a su enfermedad. “Conocí al doctor Javier Ithurralde, yo sabía que era especialista en cirugía bariátrica. El balón gástrico fue lo mejor que me pasó. Porque mientras aprendía una nueva vida en torno a la comida, tenía un freno físico que no me dejaba hacer las cosas mal. Mi relación con la comida evolucionó. Mejoré la elección de los alimentos y aprendí a racionar correctamente, comiendo absolutamente todo. Y la incorporación del ejercicio mejoró mí energía y el descanso”, cuenta.