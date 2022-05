La picante crítica de Danna Paola a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo De Paul

"Voy a escribir una canción que se llame La Roba hombres", expresó la protagonista de Elite. "Wey Que feo eso de robarse hombres… Yo no necesito robarme a nadie", agregó luego. Su comentario indignó a los fanáticos de la ex Violetta que enseguida salieron a defenderla. "No hablo por lo de T porque no tiene nada que ver aquí, pero ninguna mujer le roba a nadie, no entiendo la necesidad de echarle la culpa a la mujer siempre", disparó una fan.