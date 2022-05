La mamá de Tini Stoessel furiosa con el paparzzi que fotografió a la cantante con Rodrigo de Paul

Todo comenzó cuando Kary G, el fotógrafo que captó infraganti a la pareja, contara que Camila Homs, ex del jugador de la Selección le mandó un audio contándole cómo estaba transitando la ruptura y la separación. “(Camila) Tiene esperanzas que De Paul se canse de este rollo o pasatiempo, y vuelva con su familia ya que la ha dejado con dos chiquitos solos”, dijo el paparazzi en Mitre Live.

Aunque no dio mayores detalles, dijo que lo contactaron desde la familia de la ex Violetta. Alertada por los dichos del fotógrafo, Mariana Muzlera, madre de la cantante y actriz rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter. “Mirá Kari G, no sabemos quién sos. Kari G payasín”, escribió junto a emojis de risas y payasos.