Barrio ARA General Belgrano: el “2 de mayo” se vivió entre el dolor y el olvido

Raúl Osorio, nacido en 1962 al igual de muchos de los jóvenes que defendieron las Malvinas, también fue uno de los tucumanos movilizados durante la guerra y también vive en el barrio ARA General Belgrano. En su caso llegó hasta la Base Naval Puerto Belgrano, en Buenos Aires. “Yo estaba en la Armada de la República Argentina (de ahí viene la sigla ARA que llevan todas las naves de la flota nacional) y he estado en el crucero, pero tuve la suerte de no viajar”, cuenta. Su suerte no fue la misma que corrieron varios de sus compañeros. “He perdido amigos ahí”, dice seco, mientras rememora esa época con gesto adusto.