FMI: la primera revisión se aprobaría este mes

El Gobierno nacional aspira a aprobar la primera revisión del acuerdo con el FMI a mediados de mayo, más allá de la coyuntura que impone la inflación, que alterará los supuestos del programa aprobado hace un mes y que refinanció los U$S 45.000 millones heredados de la gestión de Mauricio Macri. Aunque por el momento no se espera una visita de funcionarios del FMI, desde el equipo económico que conduce Martín Guzmán descuentan que a mediados de mayo ingresarán unos U$S 4.150 millones a las arcas de las reservas, que servirán para cancelar los vencimientos de la deuda con el organismo por U$S 3.800 millones previstos para junio próximo, y el resto para seguir acumulando divisas y cumplir con las metas del programa.