El teletrabajo disminuye la creatividad y la ciencia lo ha comprobado

Encontrarnos cara a cara no solo nos beneficia afectivamente, sino también productivamente y la ciencia lo ha comprobado, al menos en estas investigaciones. Sin embargo, también se pueden encontrar algunas limitaciones en los estudios, como por ejemplo, conocer más sobre las dinámicas previas que tenían los espacios donde se hicieron dichos experimentos. La creatividad no es el resultado de la simulación de situaciones, sino más bien un proceso que se construye determinado por historias personales y grupales, en contextos siempre diferentes. De hecho, el primer trabajo citado también determinó que las videollamadas no disminuyen el sentimiento de conexión de las personas que las utilizan, ni cambian los asuntos que los interlocutores tratan o sus comportamientos sociales. Por lo tanto, estas conclusiones pueden funcionar más bien como puntapiés para pensar cómo podemos generar situaciones de encuentro e innovación en nuestros empleos. El desafío, entonces, no es volver a ser como antes, sino más bien, volver y ser mejores que antes.