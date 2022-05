La escultora crea “zonas de emergencia” entre la naturaleza y el hombre

- Utilicé la resina en una etapa en la que me planteaba problemas relacionados con la representación de lo etéreo; recurriendo a la transparencia que me proveía este material, una de sus virtudes. Me encontraba en una etapa de mi vida en la que buscaba expresar todo aquello que no tenía una expresión física, algo que no podía conseguir con otros materiales. No he abandonado este material por completo, pero debido a mi necesidad de encontrar otros modos de expresar mis ideas, que se vinculan con mi pertenencia al tiempo y al espacio y las circunstancias que me rodean, he alternado con una variedad de materiales y técnicas, como el yeso, el cemento, la carta pesta, la fundición en metales (hierro y bronce), la cerámica, la terracota o reciclaje de diferentes materiales.