“No hay ninguna alarma sobre los casos de meningitis”

No es tan común que haya contagios a través de objetos. Por eso es que las autoridades no aconsejan el cierre del establecimiento escolar o su desinfección, ya que estas medidas no tienen ningún efecto de control o prevención sobre la meningitis. Basta con mantener la higiene general baldeando pisos y limpiando los baños con agua y lavandina sin detergente, ya que esto produce su inactivación.