Caso Adhemar: “Soy una persona de bien”, declaró Bacchiani

Bacchiani, sobre la actividad que desarrollaba, explicó: “me dedico exclusivamente al mundo de las criptomonedas, algo muy poco entendido por la gente en el día de hoy”. “Tengo un plan de acción con un equipo que ya está formado para volver a la oficina en los próximos días. Simplemente quiero decir que me considero inocente de todo lo que se me imputa. Soy una persona de bien, nunca me fui de Catamarca y voy a seguir apostando a Catamarca”, añadió en otro momento de la declaración.