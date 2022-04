Camila Homs habló sobre la relación entre su ex, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En una nota con LAM, Camila Homs contó que tiene una relación cordial con Rodrigo De Paul. Luego, cuando el movilero le preguntó su opinión sobre la relación de su ex con Tini Stoessel, ella respondió que no iba a hablar del tema aunque sí se animó a definir cómo vive esta etapa de separación. “Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”.