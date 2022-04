Pérdidas millonarias en Tesla por la compra de Twitter

Pero no solo hubo críticas detrás de la compra. La revolución financiera derivó en la millonaria pérdida de Tesla Inc., por unos U$S 126.000 millones en capitalización de mercado, ya que sus papeles se desplomaron más del 12,1% en la bolsa de Nueva York. Esto ocurrió después del anuncio de la compra de Twitter por U$S 44.000 millones por el temor de los inversores de que Musk se desprenda de su participación accionaria en Tesla para poder reunir el monto final de la compra.