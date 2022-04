Elon Musk, el hombre más rico del mundo, será también dueño de Twitter

No todos encuentran sinceras las declaraciones de Musk. El columnista del diario español “El País”, Jordi Pérez Colomé, por ejemplo, recuerda las numerosas veces en las que Musk intentó acallar o limitar el discurso de alguien que no le gusta, como cuando llamó “pedófilo” a un submarinista de una cueva tailandesa, cuando persiguió y espió a un ex empleado por hablar con la prensa o cuando bloqueó una cuenta de joven de Florida que publicaba en Twitter todos los vuelos del magnate.