La UIA rechaza nuevos impuestos y plantea su plan de desarrollo

Esa propuesta plantea entre sus principales objetivos, crear 268.000 puestos de trabajo; que las exportaciones industriales aumenten unos U$S 14.200 millones para retornar al máximo per Cápita (U$S 950); también crear 7.400 empresas exportadoras para alcanzar el máximo de 3,7 empresas por cada 10.000 habitantes, y brindar sostenibilidad a un proceso de crecimiento en materia de sector externo.