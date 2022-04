Cuál fue la reacción de Antonela Roccuzzo cuando un fan la grabó con sus hijos

"Lo primero que hice fue sacar el celular para grabarla, fue lo primero que me salió, y ella me puso la mano en el teléfono y me pidió que no grabara a los hijos", recordó y añadió: "Cuando me dijo eso, apagué el celular y le pedí disculpas de inmediato. Ella me dijo ‘si queres te podés sacar una foto conmigo’ y me regaló esa foto. Fue excelente".