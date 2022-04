¿Qué chances tenemos de una vejez como la de la japonesa que vivió 119 años?

Sin embargo, aunque con poco apoyo de las instituciones y no aún como política firma de Estado, las cosas están volviendo a cambiar. Por un lado, porque estas personas longevas han sido padres y madres de una generación que Gascón llama “sándwich”: “es la generación de las mujeres que trabajan masivamente, tienen pocos hijos (o ninguno), construyen proyectos personales...”, describe, y también la de las mujeres que se van permitiendo preguntarse: ¿es obligación hacerse cargo de los mayores o una decisión? Esa pregunta -destaca- no viene sola. Porque si los familiares no pueden hacerse cargo las 24 horas, ¿cómo se organiza la vida cuando la gente empieza a envejecer y a necesitar ayuda? Es un gran tema... y, en general, una deuda social, sanitaria y de política pública.