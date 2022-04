Educación pospandemia: ¿Qué debería cambiar en la escuela para actualizarse?

Algunas voces que piden un cambio ya se escuchan, pero desde el Ministerio de Educación no hay ningún movimiento todavía. Susana Montaldo, pedagoga y ex ministra de Educación, advierte que lo primero que habría que actualizar sería la currícula. “Si bien todas las escuelas tienen que tener el mismo nivel de excelencia, no todas pueden ser iguales y tener misma currícula obligatoria. Es necesario darle cierta autonomía a cada escuela para que pueda trabajar con los sectores sociales que les toca, teniendo en cuenta las prácticas culturales de los niños o jóvenes a su cargo. En ese sentido no todas las escuelas tienen que ser iguales. Quizás las que atiendan los sectores más vulnerables deberían tener más medios, ser mejores, para poder compensar las carencias con las que llegan esos chicos”, argumenta la secretaria de Políticas Culturales de la municipalidad.