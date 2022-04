Levantarse rápido, esa es la cuestión para San Martín

Cuando un equipo tropieza de la manera en la que lo hizo el “Santo” el viernes, el análisis queda de lado. Fueron muchos los errores que cometió, justo cuando tenía la oportunidad de dar el golpe (algo en lo que también había fallado en varias ocasiones durante la pasada temporada). “Que te conviertan un gol a los 3 minutos es algo que no le puede pasar a un equipo serio y con aspiraciones. Creo que ahí estuvo la clave para que el desarrollo del partido fuese perfecto para el rival. No hemos podido contra eso y en ningún momento pudimos meternos nuevamente en partido”, explicó un De Muner frontal, que se hizo cargo del derrape. “Ellos tenían un cuerpo técnico nuevo y cambiaron algunas cosas a cómo venían encarando los partidos. Además, nosotros equivocamos los caminos porque la idea era tener mucha amplitud por las bandas cosa que sí hicimos en el complemento. Fallamos en lo táctico y me hago cargo; siempre tengo autocrítica”, plantó bandera.