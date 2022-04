Viral: se le desprendió la retina tres veces y contó su experiencia para alertar sobre los síntomas

"Hace cinco años, mientras cenaba, empecé a ver todo verde de ese ojo, creí y que estaba teniendo un ACV y busqué un lugar en que me pudieran atender el ojo o lo que yo creía. Fui al Hospital Alemán, en donde, con seis médicos diferentes que me vieron, resolvieron que no me volvía a casa porque se me acababa de desprender la retina desde atrás, del lado del cerebro. Y que si no me operaban en el término de 6 hs, quedaba ciego", comenzó contando en su relato.