Durante la pandemia, el Grupo Planeta tuvo que reconfigurar su comunicación hacia sus lectores. Realizamos activaciones on line (charlas con autores, contenidos de interés general, entrevistas vía IG) ya que al cerrarse las puertas de los puntos de ventas y lugares para eventos, de alguna manera teníamos que llegar a nuestro público con todo el catálogo. Al abrirse la venta on line, la entrega puerta a puerta empezó a reactivarse, las librerías que tenían un fuerte concepto del negocio e-commerce empezaron a crecer en cantidad y calidad. Eso fue vital para nosotros, tuvimos un socio estratégico (y lo siguen siendo) en las librerías independientes, de barrio, de cercanía. La gente se refugió mucho en el libro durante la cuarentena estricta, creo que fuimos el primer rubro de entretenimiento/cultural en reactivarse. El e-book, si bien está creciendo en los últimos años, no representa un porcentaje muy alto del negocio, como es el libro físico. El lector argentino es en su gran mayoría analógico. No hablaría de competencia entre dos formatos, ya que ambos se retroalimentan y pueden convivir perfectamente. Desde siempre se vendió mucho la novela romántica, la histórica romántica y los cuentos cortos. Los títulos políticos y/o económicos son coyunturales: en un año electivo, los de política o de políticos pegan un salto muy grande. Hay lectores que siguen a tal o cual autor y están los que leyeron una reseña en un medio, vieron una recomendación por redes sociales o por el boca en boca.