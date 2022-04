Con el poeta trans Mateo Diosque fundamos la editorial en noviembre de 2018. Publicamos poesía y desde una perspectiva feminista y LGBT+, o sea que publicamos poesía principalmente de autores que son mujeres y del colectivo que integran lesbianas, transexuales, bisexuales, maricas, etcétera. Tenemos libros de poetas trans de Tucumán, Córdoba, Buenos Aires; la nuestra es una editorial jovencita que está creciendo, ya ha distribuido libros en varias provincias del país y tiene puntos de distribución en Buenos Aires, Córdoba y en Salta. Nuestro lema es “publicamos poesía desde Tucumán” y le vendemos a Buenos Aires, no al revés. Está bueno que los porteños gasten plata en nosotros. El público más grande de lectores es de afuera. Cada obra tiene una edición impresa y digital. La pandemia nos afectó muchísimo, hemos tenido un freno como la mayoría de los emprendimientos editoriales independientes y autogestivos porque se paralizó la economía en general en el 2020. Digitalizamos los libros que ya habíamos publicado para vender, lanzamos un catálogo a un precio promocional para que se pudiera vender en otra provincia. La pandemia ha facilitado otra forma de trabajar y se ha generado público en otras provincias que con la edición papel no se llegaba. Concursamos un proyecto en el Consejo Federal de Inversiones y ganamos el premio “Cultura imaginada 2020”; con ese dinero pudimos financiar la digitalización del catálogo, ponerlo a la venta, muy de a poco porque la economía está muy vulnerable. La gente no llega para comer, menos para comprar libros, al no ser un producto de primera necesidad. Este año, presentamos “Como una virgen sin gloria”, de Virginia Weiss, con prólogo de la doctora Vero Juliano, con un ilustración de tapa de Gri Arué Ocampo, un artista queer de Filosofía y Letras. A los libros los movemos con sistema de preventa, vendemos a precio promocional por adelantado, con eso logramos juntar una parte de los gastos de imprenta, a lo demás lo ponemos nosotros. Los precios de imprenta acá son altísimos, por eso hacemos todo en Buenos Aires. Nosotros editamos acá, se maqueta y se hace el diseño de tapa en Córdoba, imprimimos en Buenos Aires. Apoyamos a autores emergentes, pero hay otros que ya están muy instalados, como Diosque o la autora trans cordobesa Vir del Mar, que tienen muchos seguidores porque manejan las redes sociales. Hay algunos muy jovencitos, como Pablo Romero, de 22 años, nacido en Concepción, uno de los mejores poetas de Tucumán, es también traductor y editor. La más chiquita es Paulina Martín, de 19 años. Hay un mercado para la poesía.