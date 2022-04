Consejo de la Magistratura: la Nación no descarta pedir juicio político a los miembros de la Corte

En el marco de la tensa situación que rodea al Consejo de la Magistratura, se conoció que el Gobierno nacional no descarta llevar a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisamente por la composición de ese cuerpo, a partir del cual se eligen y se sancionan a jueces y a fiscales.

Ayer, el máximo tribunal había ordenado que el cuerpo comience inmediatamente a funcionar con 20 integrantes, presidido por el también presidente de la Corte, Horacio Rosatti. "El Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021", señala una resolución firmada por el propio Rosatti, pero también por los otros jueces supremos Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

"El descalabro que generó la Corte con esta decisión tomada en diciembre del año pasado y las posteriores a veces cuesta explicárselo a abogados así que imagínate para el público en general. Lo más importante es que la Corte está arrogándose facultades que son de otro Poder del Estado, luego de seis años estudiando una ley que llevaba 16 años de vigencia, concluyó que esa ley era inconstitucional por no respetar el artículo 14 de la Constitución", explicó el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.

"No ocurrió nunca (que la Corte recupere la vigencia de una ley derogada); y eso es lo que le da la gravedad. Son pequeños pasos que degradan el sistema democrático", agregó el funcionario, en una nota del sitio Ámbito.

"No descarto juicio político, no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo, pero claramente hay una causal de mal desempeño. Es verdaderamente escandaloso. No se explica la decisión de la Corte, no solo en reponer una ley derogada; no se explican los plazos, no se explica que se ponga en vigencia la ley derogada que los ponía justamente a ellos al frente del Consejo de la Magistratura", manifestó Mena.