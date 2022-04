Diez claves sobre la polémica por el Consejo de la Magistratura: su posible impacto en Tucumán

Sí. Esta semana, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, envió un duro mensaje al máximo tribunal. "No descarto juicio político, no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo, pero claramente hay una causal de mal desempeño. Es verdaderamente escandaloso. No se explica la decisión de la Corte, no solo en reponer una ley derogada; no se explican los plazos, no se explica que se ponga en vigencia la ley derogada que los ponía justamente a ellos al frente del Consejo de la Magistratura", advirtió.