Interna en el radicalismo: se rechazó el recurso de apelación, pero insistirán en la Justicia Federal

Senrra indicó que ya se notificó a la Justicia, la cual tiene 24 horas para resolver, aunque se pueden ampliar los plazos si solicita informes. “Legalmente no hay proclamación de lista. No puede ponerse en función ni asumir la lista presentada hasta que el juez se expida”, consideró en diálogo con LA GACETA. E insistió: “la proclamación, a mi entender, está en suspenso. De todos modos, una irregularidad más no me sorprendería. Legalmente no puede haber proclamación”.