¿Es legal esparcir las cenizas de un fallecido en cualquier parte?

Pero volviendo a la pregunta de si es legal o no, en realidad no hay una normativa que prohíba arrojar los restos en un sitio público de nuestro país. Otros países, como España, por ejemplo, sí tienen legislación: no es posible depositar las cenizas en la vía pública. Tampoco se pueden arrojar en el mar, salvo que se realice bajo una serie de condiciones, como es el obtener un permiso específico. Además, no se las puede lanzar directamente al agua ni dentro de una urna convencional, sino que deben ir en el interior de un recipiente homologado y, sobre todo, biodegradable (lanzar cenizas al mar está considerado como un delito grave contra el medio ambiente).