Cuando comienza a acelerarse la carrera para los comicios en la Universidad Nacional de Tucumán, renunció el presidente de la Junta Electoral de la UNT, profesor Rubén Taboada. Su dimisión, indeclinable, fue justificada en “problemas personales y de salud”. “Son motivos particulares que tienen que ver conmigo, con mi familia, problemas de salud que venimos arrastrando con mi señora. El médico me dijo que tenía que parar un tiempo, bajar los decibeles”, le dijo Taboada, decano de Educación Física, a LA GACETA. Agradeció su designación y elogió al personal de la Junta, y minimizó el fuego por la competencia electoral. “Todos los que estamos en este espacio de Junta estamos expuestos a esto. Pero damos lo mejor sin tomar posicionamiento para un lado o para otro”.

Apenas conocida su renuncia, se presentó en la sede de la Junta -Jujuy 351- el decano de Agronomía y Zootecnia, Roberto Corbella, para entregar una nota solicitando asumir como presidente, dado que es suplente en la conformación del organismo electoral. Pero sucede que Corbella es candidato a repetir decanato en una lista opositora a la nómina oficial para el Rectorado. Según dijo el renunciante Taboada, no habría problemas: “No dudo que quien me reemplace –el ingeniero Corbella- hará lo mismo, trabajará en la misma concordancia”, definió. Por su parte, Corbella dijo a LA GACETA que hizo la presentación porque eso le corresponde. “El problema es que no hay suplente de suplente, y no sé qué va a pasar porque también soy candidato. Supongo que debe resolver eso el Consejo Superior”. Además, ayer se esperaba que la Junta resolviera sobre dos impugnaciones a candidaturas que se habían presentado en Artes y en Agronomía, y en este último caso la presentación la había hecho la apoderada de la lista de Corbella. Pero no hubo aún decisión sobre estos pedidos. Según el secretario electoral, Luis Monti, hay plazo hasta hoy para que los impugnados presenten sus defensas. Aclaró que oficialmente no está notificada la Junta de la renuncia de Taboada, la cual fue aceptada por el rector de la UNT, Juan García, ad referendum del Consejo Superior. Monti corroboró la presentación de Corbella, firmada por la decana de Psicología, Rosa Castaldo (en su carácter de apoderada de la fórmula rectoral José Luis Jiménez-Hugo Fernández), pero dijo que hoy se sabrá si llega al organismo electoral la nota de renuncia y la de aceptación del Rector. “Y habrá que ver si se reúne el Consejo Superior”, concluyó.