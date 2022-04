Caso Adhemar: presentaron en la UIF otra denuncia contra la firma

El profesional detalló que él representa a tres personas que invirtieron U$S 670.000 y más de $ 8 millones en la firma de Adhemar Capital sin que hasta la fecha se le haya hecho entrega de sus depósitos, ganancias, ni siquiera brindado una respuesta sería a sus pedidos. “A la vez, se pone en conocimiento que estas maniobras alcanzaron a una enorme cantidad de personas, siendo que me encuentro asesorando a muchísima gente, que está en la misma situación, pero que aun por temor, no se animaba a acudir a la justicia”, indicó Aydar que estimó que la empresa había manejado por los menos un capital de U$S 60 millones en la provincia.