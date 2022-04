"Quedé en shock": Jorge Rial habló sobre el embarazo de su hija Morena

Luego de conocerse que Morena Rial se encuentra embarazada de su segundo hijo, Jorge Rial rompió el silencio y contó cómo se tomó la noticia. "Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía", reconoció.

"Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé", afirmó Rial, en diálogo con A La Tarde (América).

El periodista contó además que después de que su hija hiciera pública la noticia la acompañó al médico. "Vi la ecografía, era un maní chiquito. Estoy alegre, claro que estoy alegre, y en shock. No me la esperaba, igual de Morena siempre espero algo", sostuvo.

"Ser abuelo me cambió la vida. Fran me cambió la vida. Lo que venga, nena o varón también, va a ser bienvenido", cerró.

La semana pasada en el periodista Ángel de Brito en su programa LAM contó la primicia del embarazo. Posteriormente, fue confirmado por la mediática. "Todos me dicen que va a ser nena", manifestó More en una entrevista telefónica.

La influencer ya tiene a Francesco de 3 años, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, y ahora está en la dulce espera con el cantante de cuarteto, Maximiliano Bertorello. Si bien la noticia los tomó por sorpresa por el poco tiempo que llevan junto, More y Maxi están felices con la llegada del nueve bebé. "Maxi me compró un test, me lo hice y me enteré ahí. Él es papá de una nena de 9 años, y yo de Fran, así que estamos re contentos", sostuvo la joven.