More Rial anunció que espera su segundo hijo

Morena Rial está embarazada. La primicia llegó a la televisión de la mano del periodista Ángel de Brito en su programa LAM y luego fue confirmada por la mediática, quien además contó que cursa el segundo mes de embarazo y que ya se lo contó a su papá, Jorge Rial.

"Todos me dicen que va a ser nena", manifestó More Rial en una entrevista telefónica con LAM. La influencer ya tiene a Francesco de 3 años, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, y ahora está en la dulce espera con el cantante de cuarteto, Maximiliano Bertorello.

Si bien la noticia los tomó por sorpresa por el poco tiempo que llevan junto, More y Maxi están felices con la llegada del nueve bebé. “Maxi me compró un test, me lo hice y me enteré ahí. Él es papá de una nena de 9 años, y yo de Fran, así que estamos re contentos”, expresó la hija de Jorge Rial.

Morena junto a su pareja Maximiliano Bertorello Infobae

Morena también reveló cómo reaccionó su papá a la noticia. “Viajé a Buenos Aires especialmente para hablar con papá sobre el tema así que se lo dije en la cara almorzando este domingo. Mi papá se lo tomó bien, fue un poco shockeante la noticia porque es un bebé que viene en camino, pero se puso contento”, compartió.

Otro que se tomó bien la noticia fue Facundo Ambrosioni, papá de su primer hijo Franceso, con quien tras muchas idas y vueltas terminó la relación cuando el pequeño todavía era bebé. “No sabía nadie, solo mi papá que se lo conté el último fin de semana. Mi ex se enteró ayer y está todo bien. Mi novio y mi papá ya se conocen”, finalizó.