Consejo de la Magistratura: Rosatti asume en medio de un clima tenso

El oficialismo y la oposición se muestran dispuestos a llevar adelante una batalla de poder en cuanto territorio se les presente. En esta ocasión el escenario del enfrentamiento está en el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN). El plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la Ley que rige al Consejo de la Magistratura desde el 2006 no siga funcionando se cumplió el viernes pasado. Según el último fallo de la Corte al respecto, el Congreso debía redactar y votar una nueva ley, algo que no sucedió. Por lo tanto, lo que ordena el fallo, es que, hasta tanto, se debe aplicar la ley (sancionada en 1997) que regía al Consejo de la Magistratura antes del 2006. De este modo el CMN pasaría de estar formado por 13 miembros a 20.

Una de las claves en el conflicto está en el rol que juega la CSJN. Actualmente ningún miembro de la Corte pertenece al Consejo de la Magistratura, algo que cambiaría a partir de hoy cuando se asuma Horacio Rosatti, presidente de la CSJN, también como presidente del CMN. También deberían sumarse una jueza, dos abogadas (que ya fueron electa), una académicas (que sería elegida mañana, aunque su situación está judicializada), un diputado y un senador, que aún no se resolvió quiénes serían (Juntos por el Cambio reclama que deberían pertenecer a su partido).

En la oposición están a favor de que Rosatti se integre como presidente, pues es lo que indica un fallo de la Corte. En el oficialismo, en cambio, buscan evitarlo. Tanto es así que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su postura en Twitter, al citar el posteo del periodista Matías Mowszet, quien escribió: “mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó ‘autoeligiéndose’ meses atrás”.

Al respecto, la vicepresidenta ironizó: “¿en serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dió cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina? Qué raro… con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios. La casta de la que nadie habla”.

Por su parte, Paula Omodeo, diputada de JxC, explicó que, al tratarse de un fallo de la Corte, el Ejecutivo y el Legislativo no pueden hacer más que aceptar. “Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que puede gustar o no, pero el Ejecutivo y el Congreso tienen toda la obligación de cumplirlo. La Corte es la guardiana de la Constitución Nacional y de la constitucionalidad. Una vez que tenés ese fallo, si creés en las instituciones, tenés que cumplirlo”, resumió.

De todas formas, aclaró: “independientemente de eso, las elecciones (de los magistrados) hasta ahora han sido transparentes y la Corte ha dado un plazo más que razonable para que se dicte una nueva ley. Y si no se ha sancionado es porque el oficialismo no ha generado la posibilidad del debate de insertar los cambios con una ley de consenso”.

“Es decir que estaban acostumbrados siempre a tener mayoría en el Congreso y usarlo como una escribanía para votar lo que ellos quieren. Ahora ya no tienen esa mayoría y no quieren negociar y trabajar como se debe, que es generando un consenso, buscando una ley que refleje lo que la Constitución pide”, agregó.

Por último, durante la conversación que mantuvo con LA GACETA, se refirió a la presidenta del Senado y adelantó: “lo de la vicepresidenta demuestra una vez más lo que ella es”.

“Reniega de la institucionalidad, reniega de la Constitución. Si ella no puede hacer lo que quiere no le importa si tiene que debilitar, desestabilizar, porque en el Consejo, por el amparo que se ha presentado, los miembros del Congreso no vamos a poder mandar ahora la ley porque hay un amparo que suspende eso. Entonces vamos a tener que esperar que se suspenda la medida cautelar para la integración del nuevo Consejo de la Magistratura”, explicó.

Proyecto oficialista

Pablo Yedlin, senador por el FdT, también marcó su posición al respecto y fue claro: “si el presidente de la CSJN se presenta como el presidente del CMN estaríamos frente a un conflicto institucional de enorme gravedad”. “Reducir esto a creer que de un lado se busca impunidad y del otro República es mediocre y falso, además de muy peligroso”, añadió.

Para el congresal tucumano la solución está en “sacar la ley” que cuenta con media sanción (del Senado) en la que propone un Consejo de la Magistratura conformado por 17 miembros, es decir sólo cuatro más que el actual. Además, por supuesto, consideró que el presidente del máximo tribunal debería esperar a que se vote una nueva ley antes de asumir.

Por otro lado, describió -a grandes rasgos- lo que considera como virtudes de la ley propuesta por el oficialismo. “Se proponen 17 miembros totales: tres senadores, tres diputados, uno del Poder Ejecutivo, cuatro jueces (de todas las instancias), cuatro abogados y dos académicos. Tiene perspectiva de género (es decir paridad); crea una comisión (federal) para que cuando se traten pliegos o denuncias de jueces o fiscales de las provincias puedan enterarse los legisladores de esas regiones; y mantiene las mismas mayorías que preveía la ley actual”, enumeró.

Además destacó como principal diferencia el modo en que se elige al presidente del Consejo. Para Yedlin debe ser seleccionado entre los miembros por votación (como sucede actualmente), mientras que para la oposición, y la corte -aclaró-, quieren que el presidente de la CSJN sea siempre el presidente del CMN.

“Eso no es lo que dice la Constitución, no fue el espíritu de los constituyentes del ‘94, y no lo dice tampoco el fallo de inconstitucionalidad. Si fuera el presidente el presidente de la CSJN, sería una organización no equilibrada, dado que indudablemente su presencia es absolutamente determinante. Y lo que la Constitución pide es que sea equilibrada, no una dependencia del Poder Judicial”, finalizó.

De 13 a 20 integrantes: el Consejo de la Magistratura de la Nación

El Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) pasará de contar con 13 miembros para tener 20. Los integrantes actuales son: Alberto Lugones, presidente; Carlos Matterson, vicepresidente; Diego Molea; Graciela Camaño, diputada; Juan Manuel Culotta, juez; Silvia del Rosario Giacoppo, senadora; Diego Marías, abogado; María Inés Pilatti Vergara, senadora; Mariano Recalde, senador; Ricardo Recondo, juez; Vanesa Siley, diputada; Pablo Tonelli, diputado; y Gerónimo Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo.