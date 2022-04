San Martín: el primero de cuatro pasos claves

“Vamos a jugarnos tres puntos que son claves para nuestro futuro”. Pablo De Muner habló con sus jugadores y les bajó un mensaje claro. Más allá que San Martín viene bien en la Primera Nacional, necesita encadenar una seguidilla de triunfos que le permita pelearle mano a mano la cima a Belgrano y despegarse del resto.

Luego del triunfo contra Independiente Rivadavia, Ferro aparece como una buena oportunidad para que el “Santo” comience a cumplir el pedido de su DT, en el inicio de dos semanas que serán a toda furia en La Ciudadela.

ÚLTIMA SESIÓN. Antes de viajar, ayer el plantel se entrenó por la mañana. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI

MENTALIDAD GANADORA. Pablo De Muner habló con sus dirigidos y les pidió seguir por la senda que vienen transitando. El "Santo" iniciará una seguidilla de partidos importantísima de cara al futuro.

En 15 días, San Martín disputará cuatro partidos que pueden transformarse en una buen medida para confirmar todo lo bueno que viene realizando o para obligarlo a recalcular. Ferro (hoy desde las 16.05), Mitre de Santiago del Estero en La Ciudadela (el viernes desde las 21.10), Quilmes (por Copa Argentina, en La Rioja, el miércoles 27 desde las 18) y Sacachispas (día a confirmar, aunque sería el domingo 1 o el lunes 2 de mayo en Buenos Aires); son los desafíos de un equipo que tiene en claro lo que quiere. “Queremos dar pelea en todas las competiciones que juguemos”, fue el mensaje que salió desde los pasillos de Bolívar y Pellegrini. Pero, claro, para eso se necesita del esfuerzo de todos y es lo que “Tomate” intentó transmitirles a sus pupilos. “Lo primero que tenemos que saber es que tienen que los chicos estar 10 puntos. Se vienen semanas muy movidas y con viajes incluidos. No podemos cometer errores en cuanto a poner jugadores que no están al 100 por ciento; son días claves donde todo será a full y tenemos que estar bien”, avisó De Muner, quien junto a sus colaboradores vienen trabajando para tratar cortar la mala racha de lesiones.

Ferro aparece como el primer obstáculo que el grupo intentará superar. San Martín lleva tres partidos sin ganar a domicilio, con dos empates (Nueva Chicago y Quilmes) y una derrota (Alvarado); y es lo que todos planean cortar ante un “Verdolaga” que está intentando encontrar su mejor versión luego de un arranque malo en el torneo y del cambio de entrenador (se fue Manuel Fernández y asumió la dupla Juan Branda-Tobías Khoan). “Conozco a su cuerpo técnico porque trabajamos juntos en Defensa. Ellos están en pleno proceso de formación como equipo y eso debemos aprovechar. Tenemos que interrumpir esa búsqueda, aprovechar nuestro juego y tratar de volvernos con tres puntos que serán claves para nuestro futuro”, sentenció el entrenador.

Hoy San Martín dará inicio a dos semanas a puro movimiento en las que tendrá las pulsaciones a mil. Para salir bien parado necesita del esfuerzo de cada uno de los jugadores del plantel, algo que hasta aquí viene resultando (De Muner utilizó ya 24 de los 32 futbolistas con los que trabaja día a día), y tratar de imponer su estilo, su impronta y su juego, como lo hizo en los duelos contra Quilmes y la “Lepra”.

Más allá de que prácticamente no tendrá descansos de un partido al otro, la felicidad por una victoria puede ser el combustible para seguir adelante. De eso intentará conseguir una dosis en Caballito; que así sea, piden sus hinchas.

Desde las 16.05

Ferro: Marcelo Miño; Hernán Grana, Nahuel Arena, Misael Tarón y Franco Godoy; Claudio Mosca, Julián López y Emiliano Ellacopulos; Lucas Román, Enzo Díaz y Juan Pablo Ruiz Gómez. DT: Juan Branda y Tobías Kahan.

San Martín: Darío Sand; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Hernán Lopes y Lucas Diarte; Valentín Larralde, Rodrigo Herrera y Alberto “Tino” Costa; Federico Jourdan, Juan Miritello y Diego Sosa. DT: Pablo De Muner.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Ferro. TV: TyC Sports.

Recuperar su nivel y volver a ganar, los objetivos “verdolagas”

Ferro está necesitado de alegrías; y así esperará hoy en su casa a San Martín.

Es que hace no mucho tiempo, dirigido por la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, se había transformado en uno de los grandes animadores de la principal categoría de ascenso de nuestro fútbol. El año pasado, en un abrir y cerrar de ojos se metió en la conversación por los ascensos a la máxima categoría. Estuvo cerca de luchar por el primer boleto y, luego de eliminar al “Santo” en cuartos de final, perdió en semifinales contra Quilmes.

TODO OK. Diarte, recuperado de su lesión, está listo para volver.

PELIGROSO. Con tres tantos, Díaz es el goleador de Ferro en el torneo.

A partir de esa derrota por penales, nada fue igual. La dupla se marchó, varias figuras siguieron su camino y el “Verdolaga” debió comenzar a reensamblarse.

Manuel Fernández (DT que había sido una sensación con Agropecuario en el último torneo) no logró darle ni identidad ni resultados. Tras ganar en el debut ante Nueva Chicago, Ferro se olvidó de festejar. Y al ex entrenador de la Reserva de Defensa y Justicia no le quedó otra que dejar su cargo.

Dirigido por la dupla Juan Branda y Tobías Kohan ocupa la posición 30, con ocho puntos, gracias a una victoria, cinco empates y tres derrotas. Por eso, redimirse en casa, junto a su gente, a un equipo que viene peleando el torneo es algo que en Caballito distinguen como una ocasión ideal para dejar atrás la mala racha.

“Sabemos que es un partido difícil. Somos conscientes que enfrentaremos a uno de los equipos que mejor juega en el torneo y siempre está peleando para ascender. Es una buena oportunidad para despegar y buscar la victoria”, dijo Emiliano Ellacopulos una de sus figuras.

Recuperar su nivel y ganar, dos objetivos claros para un Ferro que hoy en su estadio quiere volver a ponerse de pie.

RINCÓN "SANTO"

Entrenamiento y viaje

Ayer por la mañana, el plantel se entrenó en el complejo y tras la sesión Pablo De Muner dio a conocer la lista de convocados. Se destacan los regresos de Lucas Diarte, Hernán Lopes y Milton Céliz, quienes superaron sendas lesiones. A las 14, luego de almorzar, el grupo abordó el avión que lo depositó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de los tres jugadores que regresan y los posibles titulares, también viajaron: Nicolás Carrizo, Juan Orellana, Agustín Prokop, Mauro Bellone, Iván Maggi e Iván Navarro. Uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes.

El juego puede desnivelar el historial

A lo largo de la historia, Ferro y San Martín se enfrentaron en 23 oportunidades. El “Verdolaga” ganó siete; San Martín siete e igualaron en nueve ocasiones. En Caballito, la tendencia se repite. Sobre 11 enfrentamientos, cada equipo ganó tres juegos e igualaron en cinco ocasiones. Hoy, uno de los dos podría pasar al frente en el historial.

Entrenamiento en el predio

Los futbolista que no viajaron a Buenos Aires, se entrenarán hoy por la mañana en el predio ubicado en Cebil Redondo. Allí el “profe” Gonzalo Cano y Mario Vera, trabajarán para tratar de recuperar lesionados de cara a los próximos compromisos.

En su casa, el “Pirata” va por más

Tiene todo para afianzarse en la cima. Desde las 20.35, Belgrano recibirá la visita de Riestra con la intención de sumar su quinta victoria en fila. El resto de los partidos de sábado serán: Deportivo Madryn-Atlanta, Deportivo Morón-San Martín (SJ), Flandria-San Telmo, Temperley-Chaco For Ever, Villa Dálmine-Güemes y Alvarado-Santamarina.