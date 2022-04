San Martín: una receta clara y convincente

“En estas primeras fechas del torneo hemos visto cómo juega cada equipo; y la verdad, entre todos, yo me quedo con este San Martín”. Está claro que Pablo De Muner se ve reflejado en la versión 2022 del “Santo”. Luce satisfecho y orgulloso por lo que hacen sus jugadores dentro del campo y lo hace saber cada vez que tiene una oportunidad.

Es verdad que en el fútbol no hay una verdad absoluta ni una fórmula mágica, pero cuando se trabaja de manera seria y ordenada, los frutos se ven dentro del campo. Y San Martín no sumó 21 puntos sobre 30 posibles de pura casualidad. “Opto por sentir orgullo. Me siento pleno viendo cómo juega este equipo. Acá hay una identidad que viene desde el año pasado”, dijo el DT luego del amargo empate contra Quilmes, cuando el “Santo” había mostrado un nivel superlativo. “El equipo muestra personalidad y sabe aprovechar los momentos. Estamos muy bien”, agregó luego de la victoria sobre la “Lepra” mendocina.

Si bien como dice su entrenador el proceso sigue una línea idéntica a la del año pasado, hoy San Martín luce mucho más armónico. Es un equipo prolijo, en el que cada jugador conoce al pie de la letra lo que debe hacer en la cancha y en el que todo fluye. Todo está mecanizado y eso es una ventaja enorme, a la que la agrega el toque de desparpajo justo que tienen que tener los futbolistas encargados de desequilibrar. Además, la identidad es clarita y el “Santo” sale a buscar los partidos en cualquier cancha en la que le toque jugar, sin importar el rival que tiene enfrente.

Es cierto que por ahí tiene algunos baches que encienden las alarmas y durante este torneo hasta pasó más sofocones que de costumbre en la última línea; pero ese es un riesgo que debe asumir por la intención del juego que propone. Usa mucho a su arquero y a los defensores para iniciar los ataques y pone a sus laterales en una posición ofensiva constante. “Es el viejo dilema de la manta corta”, supo opinar “Tomate” al respecto.

El rendimiento que mostró hasta acá hizo que los elogios se multiplicaran. Durante las transmisiones de los partidos, los periodistas de TyC Sports resaltan su propuesta; en las redes sociales, hinchas de diferentes clubes a lo largo y a lo ancho de nuestro país aplauden su juego y resaltan la tarea de De Muner. Sin embargo, en La Ciudadela prefieren el perfil bajo; no quieren marearse con los flashes.

“Tenemos que seguir mejorando”, es la frase de cabecera del DT. El torneo es larguísimo y aún queda mucho camino por recorrer. Sin embargo San Martín tiene una receta clara y esa parece ser su carta decisiva para ir en busca de la gloria.