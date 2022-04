San Martín: merecido homenaje

La idea de premiar a los jugadores que dejaron una marca en la historia de la institución había surgido hace tiempo. En aquel momento, gracias a las sugerencias de un grupo de socios, la directiva “santa” comenzó a trabajar para rendirle homenaje a viejas glorias. Claro, no era sencillo determinar quiénes eran merecedores de la distinción. Por eso decidieron tener como soporte al Departamento de Investigación Historia y Estadística del club.

Así, en base a un informe detallado de la trayectoria de cada futbolista y de consultar con algunos socios vitalicios, la comisión directiva decidió que era momento de terminar con la indiferencia.

Hasta hace no mucho tiempo, era común ver a ex jugadores en los accesos de La Ciudadela pasando desapercibidos y hasta siendo ignorados; algo que no sólo pasaba en San Martín, sino que parece ser un común denominador en muchas instituciones del país. Por eso, el gesto que la CD tuvo el lunes por la noche es para destacar.

“Era una cuenta pendiente que teníamos como institución”, le admite a LG Deportiva el presidente Rubén Moisello.

En la previa al duelo contra Independiente Rivadavia, un grupo de ex glorias del club fueron recibidos en la cantina del club en donde se les brindó un ágape. Luego, los invitaron a un palco desde donde vieron el triunfo del equipo que dirige Pablo De Muner; y durante el entretiempo, la directiva los premió en el campo de juego.

Moisello, y los vicepresidentes Bruno Sogno y Carlos Cisneros, les hicieron entrega de carnets, que los acreditan como “socios vitalicios” y los habilita de por vida para ingresar al estadio y al club, cuando lo deseen.

Si bien muchos no pudieron estar presentes debido a la lluvia, la primera lista de los condecorados está integrada por: Jorge López, Pedro Pablo Robles, Jacinto Roldán, Mario Jiménez, Omar Marchese, Ricardo Solbes, Jorge Calderón, Miguel Scimé, Ramón Ibarra, Miguel Toledo, Roque Martínez, Juan Daza, Ricardo Troitiño, Juan Monge, Mario Vera, Alfredo Juárez, Francisco Guillén, José Noriega, Miguel Amaya, José Campos y el DT Carlos Roldán. “En esta ocasión no lo incluimos a Gustavo Ibáñez, el último ídolo del club, porque tenía unos problemas personales y no podía asistir. Pero en la próxima entrega se lo reconocerá”, explicó Moisello. “Es un reconocimiento y un agradecimiento por todo lo que hicieron por nuestro club”, agregó.

“Tengo una alegría inmensa por juntarnos con los chicos después de tanto tiempo. Le agradezco a la CD y al público. Que nos den este reconocimiento después de tantos años es hermoso”, dijo Solbes. “Le doy gracias a Dios por poder volver a este lugar maravilloso, y a la CD que hizo un reconocimiento muy bueno. Son las cosas lindas que quedan del fútbol. El amor y el sentimiento por San Martín es único”, agregó “Tigre” Amaya.

Definiciones

Desde las 9, en el complejo “Natalio Mirkin”, el plantel realizará la penúltima práctica antes de viajar a Buenos Aires. De Muner comenzará a darle forma al “11” que el sábado visitará a Ferro; duelo que será controlado por el juez Andrés Gariano.