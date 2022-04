Balotaje en Francia: el ex presidente François Hollande llamó a votar por Macron

El ex presidente de Francia, François Hollande, expresó este jueves su apoyo a Emmanuel Macron de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 24 de abril.

"Soy un expresidente y sé que en una elección de esa importancia, lo que es clave es Francia, su cohesión, su futuro europeo y su independencia. Por eso pido a los franceses que voten por Emmanuel Macron", afirmó Hollande, en diálogo con la cadena TF1.

A días de la segunda vuelta que determinará quién liderará la segunda economía más grande de la Unión Europea (UE) durante los próximos cinco años, las encuestas muestran que Macron está ligeramente por delante de su rival Marine Le Pen.

"Votar a Macron asegura que Le Pen no gane", remarcó el ex líder socialista.

Las relaciones entre Hollande y Macron, su ex ministro de Economía, quien renunció al gobierno para postularse para las elecciones presidenciales de 2017 con su propia plataforma centrista, no siempre han sido fluidas. Sin embargo, el ex mandatario sostuvo que votar al líder de "La République En Marche!" garantiza que no gane Le Pen.