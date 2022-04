Francia: de cara a la segunda vuelta, Macron cuenta con el apoyo de la tercera fuerza

Un balotaje definirá la presidencia en Francia. El mismo enfrentará a Emmanuel Macron, el presidente centrista que fue el más votado en los comicios del domingo, y la candidata ultraderechista Marine Le Pen. Dicha segunda instancia está prevista para el 24 de abril.

Del 96% de los votos escrutados, el actual presidente se impusó en la primera vuelta con un 27,41% de los votos, mientras que Le Pen consiguió un 24,03%. Tercero se ubica Jean-Luc Mélechon con el 21,57%; Éric Zemmour con 6,94%; Valérie Pécresse (Republicanos) con 4,74% y Yannick Jadot (Partido Verde) con 4,37%.

Luego de que se conocieran los resultados, Macron recibió el respaldo de los candidatos socialistas, comunistas y verdes que fueron derrotados. Entre ellos, el más relevante fue el de Mélenchon, que sin nombrarlo directamente, también dio su respaldo a Macron.

No hay que darle un solo voto a Le Pen. Lo voy a repetir: no hay que darle un solo voto a Le Pen, no hay que darle un solo voto a Le Pen. ¿Se entendió? Creo que mi mensaje fue claro.

En contrapartida, el candidato de la extrema derecha Eric Zemmour instó a sus seguidores a votar a Le Pen. “No me equivoco sobre quiénes son mis oponentes. Pido a mis votantes que voten por Marine Le Pen”, dijo a sus partidarios.

Hay frente a ella un hombre que ha hecho entrar a dos millones de inmigrantes, que no ha dicho una sola palabra de seguridad e inmigración en la campaña. Yo no me equivocaré de adversario.

La votación fue una clara muestra del declive que experimentan los partidos tradicionales, socialistas y republicanos, que lograron menos del 10% en total. Asimismo, la abstención también fue partícipe de la contienda electoral, ya que un 65% de la ciudadanía acudió a las urnas, lo que representó 4,4 puntos menos que en 2017, pero 6,55 puntos más que en 2002 cuando se produjo el récord de abstención en una elección presidencial.

Asimismo, Marine Le Pen dejó un claro mensaje para quienes no la apoyaron en esta primera instancia. “El próximo día 24 se juegan dos visiones de la sociedad, la de la división y el desorden o la de la unión de los franceses en la justicia social y la protección. Todos los que no han votado a Macron están invitados a sumarse a esta unificación”, aseguró.

Los franceses tienen en sus manos el destino de su país hacia 2027. Una decisión que podría implicar un cambio en las alianzas internacionales.